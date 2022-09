Carmen Di Pietro si candida per Uomini e Donne: l’appello a Maria De Filippi

Senza alcuna ombra di dubbio Carmen Di Pietro è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione. Dopo la sua esperienza a L’Isola Dei Famosi, la donna vuola candidarsi per Uomini e Donne. Alla luce di questo ha deciso di fare un appello a Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Carmen Di Pietro è stata una delle concorrenti più chiacchierate della sedicesima edizione de L’Isola Dei Famosi. La nota showgirl ha preso parte al programma condotto da Ilary Blasi insieme a suo figlio Alessandro Iannoni.

Come già è a conoscenza la maggior parte delle persone, la donna è ancora single ed è in cerca del suo amore. Alla luce di questo ha deciso di offrirsi come prossima candidata per il trono di Uomini e Donne. Queste sono state le parole indirizzate a Maria De Filippi:

Io già mi vedo sul trono! Sono qui single da tantissimi anni ormai. Cara Maria De Filippi, sono tantissimi anni che sono single. Ma io come faccio a trovare un uomo se questi hanno preso l’abitudine di scriverti su internet?

La conduttrice del noto format in onda su Canale 5 accoglierà la richiesta della showgirl? Al momento non è giunta nessuna replica dalla diretta interessata per questo motivo non ci resta che attendere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen di Pietro (@carmendipietroofficial)

Carmen Di Pietro commenta la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Nel frattempo, la Di Pietro ha lasciato un commento anche in merito alla separazione più clamorosa dell’estate 2022, ovvera quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Queste sono state le sue dichiarazioni: