Sabato 23 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales, il programma campione di ascolti del sabato sera. Oltre che i talenti in gara, i protagonisti della trasmissione sono anche i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli. Proprio nell’ultima puntata dello show andata in onda, i giudici di Tu Si Que Vales si sono resi protagonisti di un piccolo incidente.

Ennesimo scherzo fatto a Sabrina Ferilli nella puntata di Tu Si Que Vales andata in onda su Canale 5 ieri sera, sabato 23 ottobre. Tale momento si è rivelato molto divertente. All’improvviso, infatti, nello studio è calato il buio e si sono sentiti dei botti. Quando poi le illuminazioni sono riapparse, un uomo vestito di nero e con una maschera azzurra si è mostrato di fronte all’attrice.

Queste sono state le parole dell’uomo misterioso rivolte ai giudici del programma:

Tra di voi c’è un anello debole e sei tu Sabrina. Hai il complesso della CDS.

A quel punto Sabrina Ferilli ha rivolto all’amica di sempre, Maria De Filippi, queste parole:

Io ti dico una cosa, per ora sono stata educata, se mi fai fare male o c’è una scossa, io do un calcio nello stomaco a questo signore. Ora te l’ho detto.

Tu Si Que Vales, i giudici cadono durante un esperimento

Ad un certo punto l’uomo misterioso ha invitato i quattro giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli a sedersi su alcune sedie poste al centro dello studio. Scopo del gioco è stato quello di formare una catena con le mani in modo che ognuno potesse sedersi uno sulle gambe dell’altro.

Gerry Scotti ha avuto dall’uomo misterioso il compito di togliere le sedie dei su cui erano seduti i giudici. All’inizio sembrava andare tutto bene. Poi, però, tutti e quattro i giudici sono caduti a terra. A quel punto Sabrina Ferilli ha esclamato: