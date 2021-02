Tutti la ricordano come la reginetta XXL. Ma dopo l’ultima umiliazione, oggi la modella si mostra diversa: ecco com’è diventata

Era la reginetta delle modelle XXL. Incoronata dalla Fashion Week newyorkese per la bellezza dei suoi 186 kg, mostrati sulle passerelle. Rosie Mercado oggi è dimagrita e ha voluto raccontare il lungo cammino intrapreso, di cui va fiera, dopo un umiliazione subita durante un volo.

La modella ha deciso di cambiare la sua vita, dopo un’esperienza che l’ha fatta sentire umiliata e che l’ha segnata in modo profondo. Si trovava su un volo per Las Vegas, quando la hostess l’ha invitata a prendere due posti, perché era troppo grassa:

In un solo sedile signora non ci entra. Dovrà comprare un altro biglietto.

Parole dure che sono diventate una vera ossessione per Rosie Mercado. Da quel giorno, sono passati ormai molti anni e oggi la modella si mostra diversa ed è tornata a sfilare sulle passerelle.

Ha imparato a vivere seguendo uno stila di vita sano, accompagnato da una giusta alimentazione e dall’attività fisica. È riuscita a raggiungere 91 kg, meno della metà del peso che aveva quel giorno su quel volo che ha segnato tutta la sua vita.

Rosie Mercado oggi ha una nuova vita

Le parole dell’hostess non solo l’hanno fatta sentire umiliata, ma l’hanno fatta riflettere su come non riuscisse a godersi la vita e soprattutto il tempo con i suoi figli. Dopo tre gravidanze e un divorzio, Rosie si era lasciata andare. Ora, i fast food e tutto quel cibo spazzatura, sono soltanto un ricordo lontano.

Finalmente mi amo veramente. Apprezzo ogni singolo momento che vivo e respiro. La mia salute prima non aveva alcuna priorità e condizionava tutto ciò che facevo, soprattutto il tempo con i miei figli. Non è stato di certo un percorso facile. Ma oggi posso dire che ne è valsa la pena.

La modella oggi si definisce un simbolo di speranza, una dimostrazione per tutte quelle persone che non credono in se stesse e che guardandola, possono capire che ogni obiettivo può diventare realtà. Rosie ora vuole continuare a dimagrire, per raggiungere l’obiettivo di 80 kg. Il ringraziamento più grande, lo ha rivolto ai suoi tre figli, che in questi anni l’hanno sostenuta e aiutata e che finalmente oggi la vedono sorridere.