La nuova stagione di UeD sta portando con sé innumerevoli colpi di scena. Tra le tante novità c’è quella della conoscenza tra Ida Platano e Diego Tavani. Al centro studio i due si confrontano e raccontano al pubblico le emozioni che vivono quando sono insieme. Ma la dama Ida Platano si imbatte in una brutta gaffe che la mette in un visibile imbarazzo.

Fonte studio UeD

Nel corso della puntata di UeD andata in onda il 4 novembre, Diego Tavani e Ida Platano si siedono al centro studio. Il primo a raccontare gli eventi è proprio il cavaliere: “C’è stato un momento in cui quando è scesa mi ha abbracciato e aveva il fiatone, forse 3 minuti siamo stati attaccati. quando sono arrivato e mi ha abbracciato ho detto ora posso pure tornare a casa”.

A quel punto interviene la conduttrice Maria De Filippi, che dopo aver ascoltato il racconto di Diego chiede alla dama cosa ne pensa.

UeD: la gaffe di Ida

A tal proposito Ida prende la parola e dichiara: “Mi sta prendendo per la gola, continua a regalarmi i cannoli, mi piace Marcello per…”.

La dama si rende subito conto della gaffe appena fatta e di aver sbagliato il nome del suo cavaliere. Tavani corre ai rimedi: “Ti sbagli facilmente con il mio nome tranquilla”. Così Ida prende coraggio e torna a parlare della loro storia: “Mi sento protetta quando sono tra le sue braccia. Sento questa sensazione di protezione. Io sono un po’ frenata”.

Ma Diego in realtà apprezza molto questo lato, ma la dama non si lascia andare facilmente: “Magari da una parte da uomo ricevere subito ti fa piacere però non è quello che cerco”. Insomma tranne il lapsus sul nome, pare stia andando tutto molto bene tra i due. Non ci resta che attendere le prossime novità su questa travolgente storia.