La dama del parterre femminile di Uomini e Donne come non l'avete mai vista

Entrata a far parte lo scorso anno del parterre femminile di Uomini e Donne, Isabela Ricci è uno dei personaggi più amati del programma di Maria De Filippi. L’eleganza sfoggiata dalla donna non è passata inosservata ai molti corteggiatori che arrivano in trasmissione per conoscerla meglio. Qualche mese fa la dama è sbarcata su Instagram dove spesso condivide scatti della sua vita quotidiana.

In attesa di conoscere i nuovi cavalieri che arriveranno nel programma per corteggiarla, Isabella Ricci si diverte sui social condividendo scatti della sua vita quotidiana. Sicuramente un modo per farsi conoscere meglio dai suoi followers e dal pubblico di Uomini e Donne.

Dei tanti scatti condivisi dalla dama del parterre femminile, sta facendo molto chiacchierare uno scatto che ritrae la rivale di Gemma Galgani senza trucco né filtri, completamente al naturale. Nel post in questione Isabella si trova al mare dove decide di scattare un selfie.

Qui, la dama di Uomini e Donne è molto diversa da come siamo abituati a vederla nel programma. Capelli spettinati, occhiali da sole e assenza di make up. Sono questi i dettagli che emergono dallo scatto condiviso da Isabella sulla sua pagina Instagram e che confermano che, anche senza trucco, è una donna davvero stupenda.

UeD, Isabella Ricci sbarca su Insagram: gli scatti condivisi dalla dama sui social

Oltre alle immagini riguardo i suoi momenti di vita quotidiana, Isabella Ricci sui social si lascia andare anche ad alcune riflessioni. Come quella scritta qualche giorno fa e che aveva fatto un po’ preoccupare i fan: