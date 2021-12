UeD: Vasco Rossi si espone sui social per un cavaliere del programma

Il Trono Over si aggiudica la gran parte del palinsesto di UeD. In studio, con l’apertura della nuova stagione, approdano anche nuovi cavalieri. Tra i tanti ad attirare l’attenzione e la simpatia del pubblico c’è senza ombra di dubbio Alessandro. L’uomo dal cuore nobile e gentile che vanta una veneranda età di ben 91 anni.

Fonte studio UeD

Il cavaliere si è perdutamente infatuato della dama Pinuccia. Oggi si accendono i riflettori su Alessandro per un evento fuori dall’ordinario. Il famosissimo cantante e cantautore del panorama della musica italiana, Vasco Rossi, e intervenuto per parlare proprio al cavaliere del dating show di Maria De Filippi. Vasco Rossi sembra essere diventato il fan numero uno del 91enne.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Il cavaliere è da mesi all’interno del programma e da sempre palesa la sua passione per i brani del noto cantautore. Ogni volta che si trova al centro studio, specie se si tratta di ballare con la sua Pinuccia, Alessandro richiede il titolo di una canzone di Vasco Rossi. È lui stesso a confermare di amare la musica del cantautore da molti anni.

Ma arriva una sorpresa inaspettata. Vasco ha deciso di rendere omaggio al cavaliere attraverso il suo profilo social di Instagram. Ma non solo: il cantante monta un video in cui si vede Alessandro in una serie di momenti vissuti nel dating show, sulle note delle canzoni più famose del cantante, come Vita Spericolata e Alba Chiara. Vasco nella didascalia scrive questa dedica: “Un abbraccio ad Alessandro, 91 anni!! Il più ‘Grande’ e il più simpatico della combriccola”.

L’artista è venuto a conoscenza della forte passione musicale che Alessandro ha nei suoi confronti e per tale motivo ha riservato per il cavaliere bellissime sorprese. Infatti la cosa non è terminata qui, alla dedica il cantante aggiunge anche vari hashtag per descrivere ciò che pensa: “#sensibilità #coraggio #forza #età #rock #arte”. Ma non solo, fa recapitare ad Alessandro l’invito per un suo concerto, con la possibilità di invitare un ospite. Inizialmente, il 91enne aveva dichiarato che avrebbe portato con sé il figlio, per poi rettificare e rivelare che andrà insieme a Pinuccia.