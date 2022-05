Ultimo contro Sky TG4: c’è di mezzo Pierpaolo Pretelli

Ultimo viene scambiato per Pierpaolo Pretelli, il cantante si sfoga contro Sky TG24

Nel corso delle ultime ore Ultimo è andato su tutte le furie dopo che Sky TG24 lo ha scambiato per Pierpaolo Pretelli. Infatti quest’ultimo ha imitato il celebre cantante in occasione di un’esibizione a Tale e Quale Show. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Ultimo è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il noto artista protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato nei confronti di Sky TG24.

In vista del grande concerto il quale avrà luogo sabato 21 maggio 2022 per celebrare i 40 anni di Radio Italia Live, il telegiornale ha deciso di scrivere un articolo per promuovere l’evento. Nella lista dei cantanti che si esibiranno è stata pubblicata una foto del fidanzato di Giulia Salemi che imita Ultimo anzichè un’immagine reale del cantante.

Alla luce di questo piccolo errore, Ultimo si è lasciato andare ad un duro sfogo attraverso il suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Buongiorno, Sky TG24. Radio Italia Live 2022: i cantanti del concerto del 21 maggio. C’è la foto di Alessandra Amoroso, c’è la foto di Blanco, c’è la foto di Coez, Elisa, Elodie, Gabbani, ognuno con la sua foto. Irama, Marracash, Mengoni, Ghali, Gianni Morandi, Pinguini tattici nucleari, Rkomi, c’è anche San Giovanni e c’è Ultimo. Questo è l’imitatore di Tale e Quale Show, non sono io Sky TG24. Il rapper romano mi chiamano poi. Non mi assomiglia per niente.

Pierpoalo Pretelli risponde a Ultimo

Pierpoalo Pretelli non ci ha pensato due volte a replicare al cantante attraverso le Instagram Stories. Il modello ha voluto sdrammatizzare l’episodio con un po’ di ironia dicendo: