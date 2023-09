Un anno fa l’ex volto di Uomini e Donne si è tolto la vita. Manuel Achille Vallicella aveva solo 35 anni. La notizia aveva sconvolto tutti, il tatuatore ed ex tronista era tanto amato dal pubblico italiano.

Ha pubblicato un ultimo struggente post, i suoi occhi tristi e delle parole che rilette dopo la sua scomparsa, suonano in modo totalmente diverso: “Si può dire tanto senza dire niente ….🖤”

Manuel Achille Vallicella aveva perso la sua mamma nel 2019, dopo che la donna aveva lottato contro la sua malattia con forza e coraggio. Ma quella perdita lo aveva devastato e non era mai riuscito a superarla. Fino alla decisione di compiere un gesto estremo e togliersi la vita. Il loro era un rapporto che andava oltre ogni cosa e forse, tornare tra le sue braccia, per l’ex tronista è stato l’unico modo per trovare la pace. Manuel non era mai riuscito nemmeno ad accettare la sua grande popolarità dopo la partecipazione al programma tv Uomini e Donne. Tutta quella pressione mediatica lo faceva stare male e così aveva deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e tornare a fare ciò che davvero amava: il tatuatore.

Sui social pubblicava post per la sua mamma, per dirle quanto sentisse la sua immensa mancanza e come la sua vita fosse vuota e dolorosa:

E non smetterai mai e poi mai di mancarmi…imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’ENORME vuoto che ha lasciato la tua assenza.

È trascorso un anno dalla scomparsa di Manuel e il suo ricordo è ancora vivo nel cuore di tutti coloro che lo hanno amato. In queste ore lo stanno ricordando con bellissime parole, un ragazzo dal cuore d’oro, ma con tanto dolore dentro. Purtroppo la depressione lo aveva reso debole e non gli aveva permesso di trovare una ragione per andare avanti senza la sua mamma.