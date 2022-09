La notizia arrivata ieri, sull’improvvisa scomparsa di Manuel Achille Vallicella ha sconvolto il monto televisivo. L’ex tronista 35enne si è tolto la vita.

Credit: Uomini e Donne

Era arrivato in trasmissione prima come corteggiatore e poi come tronista. Quell’attenzione mediatica però non lo rendeva felice e non gli permetteva di vivere la vita come avrebbe voluto. Così, aveva deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, per tornare a fare ciò che davvero amava: il tatuatore.

Ieri, 21 settembre, la trasmissione Uomini e Donne, al termine della puntata, ha voluto ricordarlo con una clip commovente. La redazione ha salutato Manuel Achille Vallicella con un filmato di tutti i momenti che ha trascorso negli studi televisivi e l’ha accompagnato con la canzone Il destino di chi visse per amare di Tiziano Ferro.

Al termine della clip, sul grande schermo è apparsa la scritta “Ciao Manuel”.

Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, ieri, hanno voluto omaggiarlo attraverso i social network. Nessuno avrebbe mai immaginato di dover leggere una notizia tanto straziante.

Ludovica Valli ha pubblicato delle foto insieme all’ex tronista: “Sono senza parole, non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve. Manuel, fai buon viaggio”.

L’opinionista Gianni Sperti ha ricordato la sua bontà d’animo: “Tutti ti notavano per l’aspetto fisico ma poi si ricordavano di te per la tua timidezza e bontà d’animo. La domanda che mi affligge è: Chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare qualcosa per evitare questo traffico finale. Ti voglio bene”.

Manuel Achille Vallicella aveva perso la sua mamma nel 2019, dopo una lunga malattia. Sempre aveva elogiato il suo coraggio e la sua forza sui social, sempre l’aveva ricordata nelle occasioni più importanti della sua vita. Un vuoto tanto grande, che ha accompagnato ogni suo giorno.