Un concorrente squalificato questa sera torna al Grande Fratello Vip

È stato tra i primi squalificati, ma ora Denis Dosio torna al Grande Fratello Vip per festeggiare il capodanno con i vipponi

Questo è un capodanno sicuramente strano e molto diverso dal solito. A tenerci compagnia ci saranno i protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Questa sera, in diretta su Canale 5, ci saranno molti colpi di scena.

Tra tutti, anche il ritorno di vecchi concorrenti. Era uno tra i più promettenti, ma poco dopo l’inizio del reality, nella puntata del 2 ottobre 2020 Denis Dosio è stato squalificato per una bestemmia.

In quell’occasione, il giovane, si era scusato pubblicamente e aveva ammesso di aver fatto un errore, seppur in buona fede. Infatti, nel dialetto del ragazzo, è un’espressione usata come intercalare.

“Mi scuso con chi si è sentito chiamato in causa, questa cosa non mi appartiene e credo che si sia capita una parola diversa da quella che ho pronunciato”.

Non è chiaro in quali vesti entrerà il giovane, tuttavia Denis Dosio non è l’unico squalificato di questa edizione. Sono stati fatti fuori anche Stefano Bettarini e Fausto Leali.

Le anticipazioni trapelate per questa serata vedono protagonisti Pupo, ma anche Fausto Leali, i The Kolors e l’immancabile Cristiano Malgioglio. Ci saranno anche Valeria Marini, Rita Rusic. L’oroscopo di Tommaso Zorzi ma anche quello di Ada Alberti.

Inoltre i concorrenti si esibiranno i balletti e canti e anche in sfide a squadre. Insomma, un modo alternativo per tenere compagnia agli italiani che questa sera non potranno festeggiare.

Ci saranno comunque tante altre sorprese. Alfonso Signorini lo ha annunciato ormai da tempo: sarà una serata imperdibile. Con lui ovviamente, anche gli ex concorrenti. Immancabile Elisabetta Gregoraci, ma anche Matilde Brandi e colleghe. Insomma cosa dovremo aspettarci?