Un grande stile fin da quando era solo un bambino! Oggi è uno dei cantanti più amati d’Italia, avete capito di chi si tratta?

In occasione del compleanno di sua madre, Mahmood ha pubblicato una tenerissima foto del passato

Un altro dei personaggi noti che ha deciso di deliziare i propri fan con la pubblicazione di una sua foto da bambino, è il cantante Mahmood. Due giorni fa, sul suo account Instagram, è apparso uno scatto che lo ritrae in tenera età, stretto in un abbraccio con la sua adorata mamma, la donna che lo ha cresciuto.

Credit: mahmood-Instagram

L’occasione era il compleanno della donna e Alessandro ha deciso di onorare questo giorno speciale pubblicando due bellissime foto sul suo profilo Instagram. In entrambe è possibile notare il feeling molto particolare che corre tra i due da sempre.

Nella prima foto, scattata tanti anni fa, Mahmood era soltanto un bambino. Indossava una t-shirt con la faccia di Leonardo Di Caprio e si apprestava a soffiare sulla candelina della torta di compleanno di sua madre.

La seconda, invece, è di oggi. O meglio, dell’anno scorso, visto che i due quest’anno non hanno potuto trascorrere questo giorno insieme.

Oggi è il tuo primo compleanno che non festeggiamo insieme. Ora sono qui in Sardegna a registrare, ma è un po’ come stare lì con te. Buon compleanno ma’!

In pochissime ore il post ha raggiunto un numero incredibile di reazioni e commenti che non si sono trattenuti nel fare gli auguri alla sua mamma, ma anche nel fare i complimenti per lo stile che già da piccolo il bambino possedeva.

Vita e carriera di Mahmood

Credit: mahmood-Instagram

Alessandro Mahmoud, conosciuto da tutti con il nome d’arte di Mahmood, è nato a Milano il 12 settembre del 1992, da madre sarda e padre egiziano. I suoi genitori, quando era soltanto un bambino, si sono separati e lui è cresciuto da solo con sua mamma.

Il suo talento canoro emerge fin da subito, tanto da portarlo a frequentare corsi di canto già in tenera età.

Il suo esordio nel mondo della musica e della tv è da datare al 2012, quando partecipa al talent show X Factor, dove però non raggiunge grandi risultati.

Credit: mahmood-Instagram

Il punto più alto della sua carriera arriva senza dubbio nel 2019, quando con il suo brano “Soldi” vince il prestigiosissimo Festival di Sanremo.

La sua voce e la sua musica sono ormai degli habitué delle radio e della televisione italiane. Il ventottenne può vantare molti riconoscimenti e collaborazioni importanti, tra cui Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Elodie, Guè Pequeno e Michele Bravi.