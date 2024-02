Un regalo speciale per Andrew Howe: la nascita di Anna rende indimenticabile il suo San Valentino

Un San Valentino indimenticabile per il celebre atleta: diventa padre per la prima volta a 38 anni. Una bellissima bambina è arrivata il 14 febbraio 2024, portando il nome di Anna, frutto dell’amore con la sua nuova compagna. Parliamo di Andrew Howe, conosciuto per le sue imprese nell’atletica leggera, detentore del record nazionale sia all’aperto che al chiuso nel salto in lungo.

Dopo la fine della sua relazione con Giuseppina Palluzzi, con cui è stato legato per più di 10 anni, ora si trova legato a questa nuova compagna di cui ancora non conosciamo il nome. Andrew Howe, ad ottobre, sul suo profilo Instagram ha condiviso due teneri scatti con la fidanzata per condividere con tutti la gioia della loro attesa. Nelle immagini, la mano dolce di Andrew accarezzava il pancino della sua amata. Una sorprendente notizia, che ha lasciato molti stupefatti dal fatto che non coinvolgesse la compagna ben nota a tutti.

Nonostante l’identità della sua partner attuale sia ancora sconosciuta, possiamo almeno osservarne il volto poiché, nel condividere la gioiosa notizia con i suoi followers, ha incluso il primo ritratto di famiglia, accanto alla classica immagine delle manine della neonata che stringono le dita dei genitori novelli. Come didascalia scrive:

Da oggi in poi, io e Forteforte sapremo cosa celebrare insieme a San Valentino, grazie ad Anna.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrew Howe (@_andrewhowe_)

Con questo messaggio, accompagnato dalle due fotografie scattate poco dopo il parto in ospedale, lo sportivo annuncia al mondo la nascita della sua primogenita, a cui la coppia ha scelto un nome classico e tradizionale. Il post ha senz’altro ottenuto tanti like e commenti. Tra quest’ultimi risalta quello di Emma Marrone:

Amore della zia sua preferita che sono io. Punto. Non si discute.

L’atleta ha deciso di lasciare dietro di sé le gare agonistiche dell’atletica che tanto lo hanno caratterizzato e dedicarsi alla sua famiglia.