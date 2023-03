René Felton e Andrew Howe hanno raccontato a Verissimo la paura per l'ictus che ha colpito la mamma del campione mentre era sola in casa

È un racconto molto toccante quello che hanno dato a Verissimo Andrew Howe, ex campione dell’atletica leggera italiana, e sua mamma, l’allenatrice René Felton. La donna si sta riprendendo a fatica da un ictus che l’ha colpita qualche tempo fa e suo figlio non la lascia sola un momento, dopo il grande spavento.

Credit: Mediaset

Nato a Los Angeles nel 1985, Andrew Howe si trasferisce in Italia, a Rieti, quando sua mamma si sposa con un uomo italiano che decide di portare la donna e suo figlio a casa con lui.

Presto arriva la cittadinanza per entrambi e altrettanto presto emergono le straordinarie doti atletiche del ragazzo, che sarebbe da lì a poco diventato uno dei più grandi sportivi azzurri dell’atletica leggera, in particolare nella disciplina del salto in lungo.

Gareggia per la squadra dell’Aeronautica militare italiana e riesce a vincere il campionato europeo a Goteborg nel 2006 e a Birmingham nel 2007. L’anno dopo, ai mondiali di Osaka, sfiora l’impresa piazzandosi al secondo posto del podio.

Nel gennaio del 2023 ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica e ancora oggi è il detentore del record italiano di salto in alto, sia indoor (8,30 metri), che outdoor (8,47 metri).

Ictus per la mamma di Andrew Howe

In questi giorni Andrew Howe e sua mamma René Felton, che in passato è stata anche la sua allenatrice, sono stati ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo.

I due hanno raccontato la brutta esperienza vissuta qualche mese fa, quando la donna è stata colpita da un ictus mentre era sola in casa. La signora René ha detto:

Sono caduta improvvisamente mentre stavo facendo la lavatrice. Non riuscivo a rialzarmi, ero da sola in casa. Sono passate cinque ore e mezza prima che mi trovassero. Non riuscivo più a parlare e mi hanno portato al pronto soccorso.

A trovarla è stato proprio il campione di Rieti, che come raccontato le è stato vicino senza mai lasciarla un attimo. Per lui, ha detto Andrew, è stato un vero colpo.

Al termine dell’intervista Andrew ha fatto alzare sua mamma e i due hanno ballato insieme, proprio come si erano promessi all’uscita dall’ospedale.

Andrew ha anche promesso a sua mamma di tornare in pista a gareggiare un’ultima volta, solo per lei.