“Un vero incubo” Chiara Ferragni, periodo nero, arriva un’altra brutta notizia: c’entra lo scandalo Pandori 

Da diverse settimane si susseguono analisi sulla comunicazione, ormai evoluta, o involuta dipende dai punti di vista, in ogni caso cambiata dell’influencer italiana più seguita. Chiara Ferragni si trova in un periodo di crisi, sia sui social che nella sua vita privata. Il “Pandoro gate”, la presunta disaffezione di una parte dei suoi 30 milioni di follower e le teorie sui presunti fan fake, la rottura con Fedez. Si tratta di un vortice problematico che ha coinvolto Chiara Ferragni e che sembra non lasciarla in pace.

È indubbio che tutto questo ha contribuito a un calo di popolarità e credibilità per la regina dei social italiani. Chiara Ferragni ha provato a “recuperare terreno” in due importanti occasioni, in primis l’intervista al ‘Corriere della Sera’ in cui parla degli scandali che l’hanno travolta e accenna per la prima volta, direttamente, alla crisi con Fedez. In secundis, grazie all’invito da Fabio Fazio a Che tempo che fa seguito da milioni di telespettatori, dove oltre alle lacrime ha commesso qualche bisticcio comunicativo.

L’agenzia Arcadia ha analizzato i dati sui suoi follower, engagement e reaction dei profili Instagram e TikTok di Chiara Ferragni. Il report dell’agenzia evidenzia un calo drastico del numero di post pubblicati, da 72 a maggio 2023 a solo 4 a marzo 2024.

Il numero dei post testimonia una sorta di “strategia del silenzio”, e sicuramente un cambio di passo nella comunicazione con i seguaci. Questa sarebbe divenuta più diretta, più aperta all’intimità. E forse paga l’inesperienza degli ultimi anni di una doverosa distanza da (legittima) diva.

La conseguenza di questo impoverimento del numero dei post pubblicati? L’algoritmo penalizza la portata dei contenuti di Chiara Ferragni, riducendone la visibilità ai suoi follower. Non solo, l’engagement è crollato: dal 5,8% di febbraio 2023 allo 0,18% di marzo 2024. Anche le reaction totali sono diminuite drasticamente, da 47 milioni a gennaio 2024 a 4,9 milioni.

La chiusura dei commenti ai post, avvenuta in passato e a più riprese, non ha placato le critiche, anzi, ha alimentato il senso di sfiducia del pubblico. Su TikTok la situazione è ancora peggiore: le reaction sono passate da quasi 6 milioni a settembre 2023 a 88mila a gennaio 2024, con un crollo della percentuale di engagement dal 3,1% allo 0,045%. In generale, però, pare abbia perso mezzo milione di follow, potenzialmente tutte persone allontanatesi o, peggio, diventate veri e propri haters. Affermano da Arcadia:

Questo defollowing ha già prodotto due conseguenze immediate: la prima è percettiva, perché ha instillato nel pubblico digitale la convinzione che l’abbandono è più che altro una scelta punitiva nei confronti di chi ha tradito, per interesse personale, quei valori morali che il fandom considera come un vincolo sacro.

Cosa succederà adesso? Secondo Arcadia, Chiara Ferragni sarebbe quasi obbligata a riprendere a pubblicare regolarmente contenuti se vuole recuperare la sua posizione nella content economy. Non si sa se riuscirà a superare questo momento difficile. Si parla di una delle sue attività principali, quella della comunicazione, della pubblicità, in una parola, dell’influencer. Il suo umore sicuramente non aiuta, ma fare business è un’altra storia.