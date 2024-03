Sono giorni di grande strazio e tristezza quella che i familiari dell’attrice 64enne Robyn Bernard stanno vivendo. Purtroppo nella giornata di martedì 12 marzo, l’hanno trovata senza vita in un campo aperto, nella città di San Jacinto, in California.

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, che al momento hanno scelto di non rilasciare delle dichiarazioni, per chiarire anche l’esatta causa che ha portato al suo straziante decesso. Purtroppo sono ancora tanti i dubbi che stanno tenendo con il fiato sospeso l’America.

Robyn Bernard aveva 64 anni e viveva in quella stessa città. Da ciò che è emerso un passante ha trovato il suo corpo nella giornata di martedì 12 marzo, in un campo aperto, dietro un’attività commerciale, ma ovviamente non sapeva la sua identità. Ha subito chiesto l’intervento sia delle forze dell’ordine, che dei sanitari. Tutti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti, ma i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Solo diverse ore dopo, grazie alle indagini del caso, gli agenti sono riusciti a scoprire le sue generalità. Infatti alla fine non hanno avuto altra scelta che confermare la sua identità e quindi diramare la triste notizie. Purtroppo l’attrice Robyn Bernard è deceduta all’età di 64 anni.

La carriera di Robyn Bernard, che ha lavorato in una serie per 15 lunghi anni

CREDIT: RADAR ONLINE

La sua carriera è iniziata quando era molto giovane. Insieme alla sorella cantavano molte canzoni gospel. Però alla fine lei ha scelto di iniziare con la recitazione, entrando proprio a far parte del cast del sitcom, “Wings”, negli anni 90. Il primo ruolo lo ha ottenuto nel 1981, nel film “Diva”.

La giovane attrice ha poi preso parte a diverse telefilm, come “Simon & Simon”, “I ragazzi del computer”, “L’albero delle mele” ed anche “Vietnam addio”. La sua grande conquista è arrivata nel 1984, quando è riuscita ad ottenere il suo ruolo di Terry Brock, nella serie della Abc “General Hospital”.

Ha interpretato la figlia di un uomo cattivo, che per anni ha avuto problemi di alcolismo e che hanno portato a delle difficoltà nella sua carriera musicale. Per 9 anni ha lavorato con questo personaggio, fino all’uscita di scena che è avvenuta nel 1990.