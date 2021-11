Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della morte di una delle attrici più apprezzate del panorama teatrale, televisivo e cinematografico statunitense. Linda Carlson, nota per i tantissimi ruoli avuti in altrettante serie tv, è morta all’età di 76 anni dopo aver lottato a lungo con la sclerosi laterale amiotrofica, nota come SLA.

Ore difficili per tutti gli appassionati delle serie Tv e del cinema. Il mondo della recitazione, infatti ha da poco appreso della morte di due grandi personaggi che hanno reso grandi diverse serie e film di successo internazionale.

William Lucking, famoso soprattutto per il suo ruolo di Piney nella fortunata serie tv targata Netflix “Sons of Anarchy“, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari all’età di 80 anni. Non sono note le cause del decesso, ma in tantissimi, colleghi e amici, hanno voluto ricordarlo con commozione sui social network. La sua morte è arrivata lo scorso 18 ottobre, ma la notizia si è diffusa solo nelle ultime ore.

8 giorni più tardi, quindi il 26 di ottobre, è morta anche Linda Carlson. I suoi innumerevoli ruoli l’avevano consacrata come una delle attrici più presenti e apprezzate in tutta la televisione statunitense. Ma le opere in cui aveva lavorato avevano spesso e volentieri varcato i confini americani e conquistato l’apprezzamento anche del pubblico estero, compreso quello italiano.

Le cause della morte di Linda Carlson e la sua carriera

Nata nel 1945, Linda Carlson si era ben presto avvicinata al mondo dello spettacolo e della recitazione. Già al liceo, infatti, faceva parte della compagnia teatrale del campus.

Ha lavorato in diverse compagnie teatrali e ha fatto il suo debutto in televisione nel 1976. Indimenticabile il suo ruolo della dottoressa Janet Cottrell nella serie tv “Un trio inseparabile”. Altri progetti in cui ha lavorato sono Kazinski, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, A Beverly Hills… signori si diventa, Murder One, Quincy, Lou Grant, Mai dire sì, A cuore aperto, Genitori in blue jeans e Kojak.

L’attrice se ne è andata per le complicanze dovute alla SLA, di cui soffriva ormai da molti anni. Come anticipato, è morta lo scorso 26 ottobre ma la sua famiglia lo ha annunciato soltanto nelle scorse ore.