Nella giornata di ieri l’Italia ha subito una grave perdita. A causa di una malattia, la cantante, showgirl e presentatrice Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni. Pochi anni fa, in un’intervista, aveva fatto una confessione che aveva stupito tutti. Aveva parlato di ciò che viveva nella sua vita.

La tragica morte della donna ha scosso migliaia di persone nel mondo dello spettacolo. Infatti tanti suoi colleghi hanno pubblicato sul web un messaggio di cordoglio per salutarla un’ultima volta.

Pochi giorni dopo aver iniziato a condurre di nuovo il programma “A Raccontare Comincia Tu”, diversi anni fa, Raffaella Carrà ha rilasciato un’intervista con il settimanale Chi.

Parlando proprio con il giornalista della rivista, ha fatto una confessione che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. L’inviato le ha chiesto se aveva paura di qualcosa nella vita. Proprio a questa domanda, la cantante ha risposto:

Veramente ho paura di tutto. Poi succede qualcosa di serio e resto sempre meravigliata della mia lucidità. Rimanere soli per me è una buona occasione per ritrovare me stessa e quando la mia casa si svuota, respiro…