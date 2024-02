Una nuova concorrente potrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello: scopriamo chi è

Il Grande Fratello è un famoso reality, in onda dal 2000 su Canale5. In questo programma, diverse persone, famose o no, condividono la loro quotidianità, per molti mesi, ripresi da molte telecamere. Dopo l’annuncio del prolungamento del programma, fino ad aprile, il conduttore Alfonso Signorini e la produzione, sono alla ricerca di nuovi inquilini da introdurre nella casa. E, proprio nella giornata odierna, potrebbe varcare la porta rossa, una nota show girl, ossia Simona Tagli.

Simona Tagli nuova concorrente GF

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex show girl e conduttrice televisiva, Simona Tagli, potrebbe essere la nuova concorrente del GF. Ma, a quanto pare, si attendono anche nuovi ingressi. Simona, che in passato ha partecipato all‘Isola del Famosi, ma ha abbandonato a sole 12 ore dall’inizio della sfida, già da settimane partecipa al salottino web di 361, commentando attivamente lo show.

Ma oggi, potrebbe fare il suo ingresso ufficiale nella casa. Visto il prolungamento del programma, anche le eliminazioni, sono state contenute. Infatti da dicembre ad oggi, sono solo due i concorrenti eliminati, Rosanna Fratello e Monia La Ferrera. Ma, molto probabilmente, sta sera, verrà annunciato chi è il prossimo concorrente a rischio eliminazione.

La notizia del nuovo ingresso, è stata anticipata da Giuseppe Candela attraverso il suo account di X.

Simona Tagli verso il #GrandeFratello. La showgirl farà il suo ingresso già domani? 👇 pic.twitter.com/OjySuNeqjo — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 4, 2024

Vedremo se questa notizia verrà confermata o meno durante la puntata odierna. E soprattutto vedremo se Simona, riuscirà a resistere all’interno della casa del GF. Molti sono stati gli contri all’interno ed all’esterno della casa, e l’ingresso di un nuovo concorrente, potrebbe destabilizzare gli equilibri creati. Ma solo il tempo potrà dirci come andranno le cose.