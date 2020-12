Gioia infinita per il modello ex naufrago de L’Isola dei Famosi Brice Martinet e per sua moglie, la fotografa Elena Falbo. Nella giornata di ieri, infatti, è venuta alla luce la loro prima bambina, la piccola Téana. A dare l’annuncio è stato proprio il neo papà, che ha deciso di pubblicare un favoloso primo piano della nuova arrivata.

Chi non ha assistito ad un parto non può capire il valore della vita! La mamma è stata una vera guerriera, l’ostetrica stupenda, la nostra bimba una meraviglia ed io non sono svenuto. Benvenuta Téana, adesso la nostra vita sei tu!!

Queste sono le splendide parole che Brice ha aggiunto all’altrettanto spettacolare foto della sua prima figlia.

Soltanto una settimana fa, il bellissimo fotomodello e attore, aveva pubblicato un’altra bellissima foto, nella quale non nascondeva la sua trepidante attesa per l’imminente arrivo di Téana. Nello scatto è ritratto lui, con un cappellino di Babbo Natale, mentre abbraccia e bacia il pancione della sua amata Elena. Nella didascalia aveva aggiunto una semplice quanto significativa didascalia: “All i want for Christmas is you”, che tradotto vuol dire “Tutto ciò che voglio per Natale, sei tu“.

L’annuncio di Brice Martinet della gravidanza della sua Elena

Da sempre molto attivo sui social network, era stato sempre lo stesso Brice Martinet ad annunciare ai propri fan che sarebbe diventato presto papà. Lo aveva fatto lo scorso settembre, pubblicando una foto davvero molto eloquente. In primo piano aveva ritratto il test di gravidanza con le magiche due lineette ben visibili. Anche in quel caso, il modello e attore non si era certo nascosto nel mostrare tutta la sua felicità per la buona novella:

Correva l’anno 2020, un anno strano, quello nel quale il mondo si è fermato così come anche il tempo… In quell’anno, nel bel mezzo della pandemia e in pieno “lockdown”, arrivi tu! Avresti potuto decidere di unirti a noi molto tempo fa e invece, come nelle fiabe le più belle, hai deciso di sorprenderci, come un piccolo – grande miracolo. Ti aspettiamo per nuove eccitanti avventure.

Un amore, quello tra Brice e Elena, che dura da oltre 10 anni e che non ha mai visto la sua fiamma affievolirsi. Nemmeno quando Martinet, durante il suo percorso da naufrago, era stato costretto a trascorrere alcuni giorni sulla Playa Desnuda, in compagnia di Cecilia Rodriguez.