Tampone positivo per Gerry Scotti, ecco le sue condizioni di salute

Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di Gerry Scotti che è risultato positivo al Coronavirus. Il celebre conduttore si è sottoposto a tampone il quale ha dato esito positivo. Lui stesso ha fatto l’annuncio su Instagram a tutti suoi fan tramite un post su Instagram spiegando di stare bene e di essere sotto controllo medico.

Tampone positivo per Gerry Scotti. Nel corso degli ultimi giorni numerosi sono i casi di personaggi televisivi che risultano positivi al Coronavirus. Tra questi ora troviamo anche il celebre volto di Gerry Scotti. Lui stesso ha voluto comunicare la notizia in prima persona a tutti i suoi fan dichiarando di essere in buone condizioni di salute.

Anche Gerry Scotti è risultato positivo al Coronavirus. Il conduttore ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan spiegando di stare bene e di essere sotto controllo medico:

Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa , sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento.

Attualmente non sappiamo le dinamiche del contagio del conduttore di Chi vuol essere milionario? ne il momento esatto. L’unica cosa di cui siamo a conoscenza è che l’uomo dovrebbe aver contratto il Coronavirus da un suo parente stretto.

Tuttavia, al momento il 64enne è in isolamento nella città di Milano. Stando alle parole che lui stesso a riportato sui social, il celebre conduttore è in ottime condizioni di salute ed è controllato costantemente dai medici e presto tornerà a fare compagnia in tv a tutti i suoi telespettatori.

Gerry Scotti a Verissimo

Qualche settimana fa Gerry Scotti ha avuto l’occasione si confidarsi con Silvia Toffanin. Infatti, la puntata di Verissimo ha visto come ospite il noto conduttore e in occasione di un intervista ha rilasciato un’importante dichiarazione. Presto diventerà per la prima volta nonno: suo figlio Edoardo aspetta una bellissima bambina.