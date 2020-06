Uomini e Donne, Ida Platano a Gemma Galgani: “In Nicola vedo sincerità” A Uomini e Donne Magazine, Ida Platano, ha dichiarato di guardare il rapporto tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli con positività

Ida Platano è una carissima amica di Gemma Galgani. Cosa ne pensa questo affetto così vicino alla dama torinese della frequentazione con Nicola Vivarelli? In un’intervista a Uomini e Donne magazine Ida Platano ha confermato di guardare al loro rapporto con positività.

A quanto pare, dato che la differenza di età non è una preoccupazione per i due, Ida Platano ritiene che non ci sia nessun motivo di scandalo. La dama infatti crede che ognuno è libero di comportarsi come preferisce, purché si agisca per star bene ed essere felici.

L’amica della dama torinese confessa che: “Non so cosa avrei fatto al posto della mia amica Gemma”, ma aggiunge subito che dato il forte interesse che muove la dama, è giusto che non si lasci intimidire dalla grande differenza d’età.

“Di certo avere un giovane corteggiatore mi lusingherebbe, questo sì” confessa Ida Platano. La dama poi confessa di aver parlato con Gemma Galgani e di averla sentita molto tranquilla, nonostante i continui mormorii sulla sua frequentazione. Poi l’amica della Galgani assicura di non trovare nulla di strano nella frequentazione tra Gemma e Nicola Vivarelli, anzi si dice felice di vedere la dama così soddisfatta.

Per Ida non bisogna mai dare giudizi su persone che non si conoscono di persona, per questo si limita ad assicurare la felicità di Gemma, e a gioire con lei. Per ultimo viene chiesto a Ida il suo parere riguardo tutte le voci che girano intorno alle presunte cattive intenzioni di Sirius. “Guardando Nicola vedo in lui sincerità e un coinvolgimento emotivo vero”, dice Ida.

Infatti secondo lei Nicola Vivarelli è davvero interessato non solo alla bellezza esteriore della dama, ma soprattutto alla sua bellezza interiore e alla sua personalità. Secondo Ida il giovane Nicola Vivarelli è assolutamente sincero e tutti i tentativi di sabotaggio sono superflui e cattivi.