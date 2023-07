Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza rompe il silenzio sulla presunta crisi con Ida Platano: le sue parole

In queste ultime settimane i nomi di Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno occupato ampio spazio nelle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Per molti giorni sono stati insistenti i rumors di una presunta crisi tra la coppia di Uomini e Donne, notizia mai confermata né smentita dai diretti interessati.

Nel corso delle ultime ore Alessandro Vicinanza ha deciso di rompere il silenzio e commentare il gossip che in questi giorni sta circolando sul suo conto. Stando alle sue parole, pare che Ida e Alessandro hanno trascorso alcuni momenti di difficoltà. Ad oggi, però, stando anche a quanto condiviso sui social, sembra che la situazione sia stata risolta.

Queste sono state le parole che Alessandro Vicinanza ha condiviso con i suoi followers sulla sua pagina Instagram:

In 2 è tutto lì. Si ama in 2. Si litiga in 2. Si ha voglia in 2. Ci si ritrova in 2. Love you.