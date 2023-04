Uomini e Donne, Alessio Corvino rompe il silenzio su Alessio Campoli: le parole dell’ex corteggiatore

Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questi giorni. Di recente la coppia ha rilasciato un’intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’. Qui l’ex corteggiatore ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alessio Campoli: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Da quando sono usciti insieme dagli studi di Uomini e Donne i due non si sono più lasciati. In questi ultimi giorni Lavinia e Alessio hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia al settimanale ufficiale del programma, ‘Uomini e Donne Magazine’.

Proprio al noto giornale il fidanzato di Lavinia Mauro ha fatto alcune rivelazioni su Alessio Campoli che non sono passate inosservate. Queste sono state le parole di Alessio Corvino a riguardo:

Non definirei Alessio Campoli un mio rivale, lo siamo stati solo in questo contesto per il semplice fatto che corteggiavamo la stessa ragazza. Di personale contro di lui non ho nulla, anzi lo reputo un ragazzo in gamba. Gli auguro davvero ogni bene in questo momento e soprattutto di trovare una ragazza che lo meriti.