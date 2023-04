Uomini e Donne, rivelato il nome del nuovo tronista: è un volto conosciuto del programma

Nel corso delle ultime ore stanno emergendo alcune indiscrezioni riguardo il nome del nuovo tronista di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso, pare che il nome scelto dalla padrona di casa Maria De Filippi sia un volto già conosciuto all’interno del programma. Scopriamo insieme di chi si tratta.

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Sta diventando sempre più insistente la notizia della scelta di Maria De Filippi di portare sul trono un volto già conosciuto del programma. Nonostante le voci in circolazione, non si sa se vedremo il nuovo tronista all’opera già dai prossimi giorni o direttamente il prossimo anno.

A rendere pubblica la notizia è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha scelto ancora una volta la sua pagina Instagram per rivelare il nome del presunto nuovo tronista scelto da Maria De Filippi. Stando a quanto condiviso da Deianira, presto potremmo vedere sul trono più famoso d’Italia proprio lui, Alessio Campoli.

Il percorso del corteggiatore con Lavinia Mauro non è andato a buon fine. La tronista ha infatti deciso di uscire fuori dal programma con Alessio Corvino. Per questo motivo la padrona di casa avrebbe pensato di dare ad Alessio la possibilità di salire sul trono. Queste sono state le parole con cui Deianira Marzano ha rivelato la notizia sulla sua pagina Instagram:

Si vocifera Alessio Campoli sul trono.

Nonostante l’insistenza delle voci in circolazione, al momento si tratta solamente di rumors senza alcuna conferma né smentita. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito al fatto che presto Alessio Campoli potrebbe diventare il nuovo tronista di uno dei programmi più amati di sempre.