Uomini e Donne, Alice Barisciani reagisce al confronto tra Federico e Carola: le sue parole

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 21 settembre, non è passato inosservato il confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I due ex protagonisti del programma hanno spiegato i motivi della fine della loro relazione e si sono resi protagonisti di un duro scontro che non è passato inosservato ai fedeli telespettatori del programma. Dopo la fine della puntata non è tardata ad arrivare la reazione di Alice Barisciani, la non scelta di Federico Nicotera.

Nel corso delle ultime ore Alice Barisciani ha attirato l’attenzione delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex corteggiatrice di Federico Nicotera avrebbe reagito allo scontro l’ex tronista e Carola hanno avuto nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 21 settembre.

Alice ha infatti condiviso alcune Instagram Stories che non sono di certo passate inosservate. Nel dettaglio, l’ex corteggiatrice ha scritto una frase che molti hanno visto come un commento in merito a quanto successo tra Federico e Carola. Queste sono state le parole che Alice ha condiviso sulla sua pagina Instagram:

Semplicemente siediti e osserva, la maggior parte delle cose non meritano nemmeno una reazione.

Al momento non sappiamo se la frase che Alice Barisciani ha condiviso sui social sia in realtà un riferimento a quando successo tra Federico e Carola. L’ex corteggiatrice non si è mai esposta dopo la fine della frequentazione con l’ex tronista ed ha preferito sempre mantenere il silenzio.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Alice Barisciani romperà il silenzio e si esporrà in merito al duro scontro di cui Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono resi protagonisti. Stando a quanto condiviso sui social, sembra che l’ex corteggiatrice non abbia intenzione di perdere tempo a parlare di Federico e Carola, preferendo dunque di andare sulla sua strada.