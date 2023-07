Uomini e Donne, Federico Nicotera rivela il vero motivo per cui è finita con Carola: le sue parole

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono stati una delle coppie più chiacchierate di questa ultima edizione di Uomini e Donne. Dopo essere usciti insieme dal programma, qualche settimana fa i due hanno annunciato la fine della loro conoscenza. In questi giorni, in un’intervista rilasciata a ‘Isa e Chia’, l’ex tronista ha rivelato il motivo per cui è finita smentendo qualsiasi rumor su un possibile ritorno di fiamma.

Dopo tanti dubbi, ora arriva la conferma ufficiale: Federico Nicotera e Carola Carpanelli non sono più una coppia. A rivelare la notizia è stato l’ex tronista in un’intervista rilasciata a ‘Isa e Chia’.

In merito alla fine della storia d’amore con Carola Carpanelli, queste sono state le parole che Federico ha rilasciata a ‘Isa e Chia’:

Io e Carola non siamo tornati insieme. Qualche giorno fa lei sarebbe dovuta a prescindere venire a Roma, e in questa occasione semplicemente ci siamo rivisti per chiarire alcune cose, confrontarci un po’ tra di noi, e perché alla fine siamo comunque rimasti in buoni rapporti, come penso sia giusto che sia tra due persone che si sono volute, e si vogliono bene […]

E, continuando, l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto:

Tante cose, tanti dettagli, sono cose nostre e resteranno nostre, in generale come ha detto anche Carola, nell’ultimo periodo ci ritrovavamo a discutere perché abbiamo visioni diverse su molte cose e probabilmente anche prospettive di vita diverse, legate vuoi all’età o anche proprio a mentalità differenti. C’era proprio dell’incompatibilità su alcuni pensieri e quindi difficoltà a trovare punti di incontro, questo detto in termini molto generici, è chiaro che poi la situazione è più articolata di così, ma appunto sono cose nostre che è giusto restino tra me e lei.

Infine, concludendo, Federico ha proseguito: