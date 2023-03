Uomini e Donne, Alice Barisciani rompe il silenzio dopo la scelta di Federico Nicotera: le sue parole

Queste le parole dell'ex corteggiatrice: "Per stare con me ci vogliono gli attributi"

Ieri pomeriggio a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Federico Nicotera. Il tronista, dopo un lungo percorso, ha deciso di uscire dal programma con la corteggiatrice Carola Carpanelli. Dopo la scelta Alice Barisciani ha rotto il silenzio e si è espressa in merito alla scelta di cui Federico si è reso protagonista. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Dopo che Federico Nicotera ha fatto la sua scelta, Alice Barisciani ha confessato di non avere rimpianti e di non essere pentita del percorso fatto all’interno di Uomini e Donne. Nonostante sia rimasta delusa dall’ormai ex tronista, la corteggiatrice ha compreso che forse lei e Federico non erano fatti l’uno per l’altro.

Alice Barisciani ha rivelato di essere convinta che la scelta di Federico Nicotera non sarebbe mai stata lei in quanto in più occasioni ha avuto modo di capire che l’ex tronista avrebbe scelto sicuramente la sua rivale, Carola Carpanelli.

Secondo l’ex corteggiatrice, infatti, il modo in cui ogni volta Federico Nicotera guardava Carola le ha fatto aprire gli occhi e capire che la scelta del tronista non sarebbe ricaduta mai su di lei. Queste le parole che Alice Barisciani ha espresso dopo la scelta di Federico:

Per scegliere una come me ci vogliono sicuramente gli attributi.

Dopo aver espresso tutta la sua delusione nei confronti dell’ex tronista, Alice Barisciani ha voluto poi parlare dei suoi progetti futuri. Stando alle sue parole, nel futuro dell’ex corteggiatrice c’è sicuramente un viaggio, probabilmente in Africa che farà da sola in modo da riscoprire sé stessa. Al suo rientro in Italia, poi, Alice si dedicherà a realizzare tutti i suoi sogni più grandi e i suoi obiettivi.