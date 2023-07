Uomini e Donne, Andrea Foriglio fa una rivelazione choc su Nicole Santinelli: le sue parole

Quello di Nicole Santinelli è stato senza ombra di dubbio uno dei troni più discussi della storia di Uomini e Donne. L’ex tronista ha deciso di uscire dal programma insieme al corteggiatore Carlo, ma la loro frequentazione fuori dal programma è terminata qualche settimana dopo la scelta. In questi ultimi giorni Andrea Foriglio, osteopata ed ex corteggiatore di Nicole, ha fatto alcune importanti rivelazione sull’ex tronista. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Andrea Foriglio è stato intervistato dal settimanale ‘Mio’. Qui l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ripercorso la sua esperienza nel programma facendo importanti rivelazioni su Nicole Santinelli. Nel dettaglio, Andrea ha cercato di giustificare la scelta di Nicole con queste parole:

Si è fatta condizionare. Voleva scegliere me, ma ha scelto Carlo perché influenzata dalle persone, dalle amiche, dalla famiglia. Si è fatta trasportare dal giudizio altrui. Cosa non è andata tra noi? Siamo entrambi orgogliosi e il nostro carattere ci ha fatto scontrare. Non ci siamo presi da quel punto di vista. Ma sono convinto che fino all’ultimo è stata indecisa. Se avesse scelto me, avrebbe avuto meno consensi.