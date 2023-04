Uomini e Donne anticipazioni, due cavalieri sarebbero arrivati alle mani: di chi stiamo parlando

In questi giorni Uomini e Donne non sta andando in onda per via delle festività ma, nonostante ciò, le puntate continuano ad essere registrate. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il programma di Maria De Filippi: pare infatti che due cavalieri siano arrivati quasi alle mani. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Sarebbe successo di tutto durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne. A rendere pubblica la notizia è Lorenzo Pugnaloni il quale ha rivelato sulla sua pagina Instagram alcuni retroscena che vedremo nelle prossime puntate del programma. Nel dettaglio, l’esperto di gossip ha parlato di un’accesa lite scoppiata tra Aurora, Armando e Riccardo. Queste sono state le sue parole:

Casino tra Aurora e Armando, è stata tirata in ballo Lucrezia la dama che Armando corteggiò due anni fa, perché Aurora ha mandato un audio a lei in cui le chiedeva se si fosse frequentata con Armando dopo il programma e se potesse venire in studio per testimoniarlo. Lucrezia, però, ha scritto ad Armando di ciò e lui si è arrabbiato.

Ma non è finita qui. Successivamente il cavaliere avrebbe discusso in maniera molto forte con Riccardo Guarnieri, arrivando addirittura quasi alle mani. Queste le parole riguardo ciò che vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne:

Armando ha detto che Aurora avrebbe scritto a più ex dame. Si è messo in mezzo Riccardo e lui e Armando sono arrivati alle mani (probabilmente verrà tagliata la scena, immagino). Poi sono stati separati. Hanno chiamato anche Lucrezia via telefono dopo aver fatto sentire le conversazioni audio di lei e Lucrezia.

Non ci resta che attendere l’arrivo dei prossimi giorni per vedere cosa è successo negli studi di Uomini e Donne tra Aurora Tropea, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.