Uomini e Donne anticipazioni, è caos in studio: dama sviene e cade a terra

Martedì 22 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini Donne dove non sono potuti mancare i colpi di scena. Stando alle indiscrezioni emerse, infatti, pare che la padrona di casa Maria De Filippi sia dovuta intervenire per placare il comportamento di una dama. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Martedì 22 novembre, giorno in cui è stata registrata una nuova puntata della trasmissione, Ida e Alessandro hanno fatto ritorno in studio per raccontare come procede la loro relazione al di fuori. Oltre a ciò, non è passato inosservato il comportamento di una dama che si è buttata a terra facendo finta di svenire.

Uomini e Donne, Pinuccia finge di svenire e si butta a terra: Maria De Filippi costretta ad intervenire

La dama che si è resa protagonista di questo episodio molto chiacchierato in questi ultimi giorni è Pinuccia. La dama è stata al centro di un’accesa discussione con Tina Cipollari e, ad un certo punto, è accaduto qualcosa di inaspettato.

A svelare quanto accaduto è la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ che ha scritto riguardo questa vicenda:

Pinuccia a un certo punto si è messa a terra e sembrava (l’ha fatto a posta) fosse svenuta ed è dovuta intervenire Maria.

Stando a quanto emerso, dunque, pare che la dama di Vigevano abbia fatto finta di svenire in seguito alla forte discussione di cui si è resa protagonista insieme a Tina Cipollari. Nonostante ciò, la padrona di casa Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire.

Non ci resta che aspettare la messa in onda del programma per scoprire bene nel dettaglio che cosa è successo durante la registrazione di Uomini e Donne di martedì 22 novembre. Quale sarà stato il motivo della lite tra Pinuccia e l’opinionista Tina Cipollari? Lo scopriremo presto.