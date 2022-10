Uomini e Donne, la verità di Pinuccia: la dama smentisce suo figlio Giorgio

Senza ombra di dubbio Pinuccia è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La dama di Vigevano si rende spesso protagonista del gossip, per il grande amore provato nei confronti di Alessandro Rausa e per le liti con Tina Cipollari. Nel corso delle ultime ore Pinuccia ha rilasciato alcune dichiarazioni smentendo le parole del figlio Giorgio: scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Qualche giorno fa Pinuccia ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Uomini e Donne Magazine’. Qui la dama di Vigevano non ha potuto fare a meno di parlare del grande amore provato nei confronti del cavaliere Alessandro, oltre che svelare alcuni retroscena della sua vita privata.

Alla domanda del giornalista se è rimasta male del fatto che Alessandro provi per lei solamente un’amicizia, Pinuccia ha risposto con queste parole:

In realtà no. A me basta che lui mi telefoni e mi chieda di passare una giornata insieme, magari di fare una bella cena. Io non cerco un marito in trasmissione e neanche qualcuno con cui convivere, sono già stata sposata per cinquantatré anni con un uomo bellissimo.

E, continuando, la dama di Vigevano ha aggiunto:

A me va bene essere solo sua amica, purché non mi faccia arrabbiare e non mi prenda in giro. Ogni tanto mi fa dispiacere.

Oltre a parlare di Alessandro, la dama del trono ovvero ha svelato anche alcuni retroscena riguardo il suo privato.

La protagonista di Uomini e Donne ha confessato che suo figlio Giorgio vive a casa con lei dopo un grossa delusione in amore. Sua figlia Giovanna, invece, pare sia stata lasciata con due figlie per un’altra donna. Questo è quanto dichiarato dalla donna:

Ho lottato per crearmi una famiglia, mantenere il mio lavoro ed educare i miei figli. Mi spiace che in amore siano sempre stati sfortunati […] Quando manca un padre nella famiglia manca tutto.

Oltre a ciò, Pinuccia ha smentito le parole del figlio affermando: