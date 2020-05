Uomini e Donne, anticipazioni Sirius lascia lo studio Cosa succederà oggi tra Gemma Galgani e il suo Sirius? Dalle anticipazioni si vede il giovane di spalle che lascia lo studio

Cosa sta succedendo tra Gemma Galgani e il suo giovanissimo corteggiatore? Dalle anticipazioni su Witty TV vediamo che Sirius, dando le spalle alle telecamere, esce dallo studio e la dama del trono over di Uomini e Donne è in lacrime.

La puntata di oggi sarà piena di sorprese, ci saranno lacrime e colpi di scena. Anche la conduttrice Maria De Filippi avrà il suo bel da fare e farà notare alla dama del trono Over di avere delle reazioni di gelosia un po’ esagerate.

Non mancheranno le frecciatine al veleno di Tina Cipollari, immancabilmente contro il giovane e la Galgani. Dalle anticipazioni possiamo vedere una litigata furiosa tra Gemma Galgani e Valentina Autiero, sempre per la gelosia di cui la dama torinese soffre nei confronti del suo Nicola Vivarelli.

Valentina Autiero, a bruciapelo, dice: “Gemma, ma se entra uno che mi interessa che devo fare”. Dichiarazioni importanti e inaspettate quelle di Valentina Autiero, la quale vorrebbe parlare in privato con Sirius per spiegargli alcune cose che hanno bisogno di una certa privacy, ma soprattutto devono essere dette lontano dalla presenza della Galgani.

La lite tra le dame degenera e Valentina Autiero in lacrime si scaglia contro Gemma Galgani e dice: “Non mi fare incaz**re”. La dama Autiero esce dallo studio piangendo e Sirius ammette: “Se sta piangendo per me, me ne dispiace se ho detto qualcosa che l’ha offesa non era mia volontà”.

Ma non è la sola in lacrime, infatti dalle anticipazioni si vede Gemma sulla sua sedia, anche lei piangente. Cosi la clip si conclude con Sirius di spalle che esce dallo studio e se ne va.

Cosa sta succedendo? La storia tra il Toyboy e la Galgani è già giunta al termine? Sirius andrà a consolare Valentina Autiero? Non ci resta che seguire l’appuntamento delle 14:45 di oggi pomeriggio su canale 5.