Uomini e Donne, Armando Incarnato commenta il litigio con Gianni Sperti sui social: le parole del cavaliere

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana. Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del programma di Maria De Filippi dove non è passata inosservata l’accesa lite tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. In seguito a quanto accaduto, il cavaliere ha rotto il silenzio e si è espresso in merito allo scontro di cui si è reso protagonista. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne non hanno potuto fare a meno di notare che tra Armando Incarnato e Gianni Sperti non scorre buon sangue. Nella puntata del programma di Maria De Filippi andata in onda ieri pomeriggio, il cavaliere e l’opinionista sono stati al centro di una furiosa lite molto chiacchierata in queste ultime ore.

Tutto è iniziato quando Gianni Sperti ha accusato Armando Incarnato di stare nel programma solo per commentare le dinamiche tra i protagonisti, facendogli notare che secondo lui c’è sempre qualcosa che non va nelle dame. A questo punto non è tardata ad arrivare la risposta del cavaliere, il quale ha rivolto a Gianni Sperti queste parole:

Ma di chi mi devo innamorare, di tua sorella?

Gianni Sperti ha poi risposto ad Armando Incarnato in questo modo:

Non ti devi permettere di parlarmi così. Non fai nulla qui.

Uomini e Donne, Armando Incarnato commenta sui social la lite con Gianni Sperti: “Sono stanco”

In seguito a quanto successo nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio, Armando Incarnato si è lasciato andare ad un lungo sfogo social che non è passato inosservato. Queste le parole utilizzare dal cavaliere per commentare il duro scontro avuto con l’opinionista: