Uomini e Donne, Armando Incarnato torna nel programma: “Non stavo bene, ma non sono tornato come un agnellino”

Queste le parole del cavaliere: "Non stavo bene, ma non sono tornato come un agnellino"

Quella andata in onda mercoledì 22 novembre è stata senza ombra di dubbio una puntata di Uomini e Donne piena di colpi di scena. Dopo l’inaspettato ritorno di Ida Platano sul trono, i fedeli telespettatori del programma hanno assistito anche ad un altro grande ritorno: quelli di Armando Incarnato.

Nel corso delle ultime ore il nome di Armando Incarnato è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Dopo mesi di assenza, il cavaliere è tornato ad essere uno dei protagonisti del parterre maschile di Uomini e Donne, rivelando anche quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a lasciare il programma. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Armando rientra acclamato dal pubblico #uominiedonne pic.twitter.com/uV4ZHGDb2S — Barando out of context (@barandoutof) November 22, 2023

Dopo essere tornato nello studio di Uomini e Donne, Armando si è subito scagliata contro Aurora Tropea, alla quale ha rivolto queste parole:

Perché resti qui se ti senti attaccata? Qui dentro non fai altro che dire che non vieni rispettata, che vieni trattata male. Se il contesto ti provoca fastidi, perché non vai via?

E, continuando, con il suo discorso, Armando Incarnato ha poi rivelato il motivo per cui ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi:

Non stavo bene, ma non sono tornato come un agnellino. Ho un sospeso con Ida, vorrei ballare con lei. Rivederla qui.. non lo sapevo. Vorrei recuperare.

Al momento non conosciamo i dettagli in merito alla scelta di Armando Incarnato di abbandonare per un momento Uomini e Donne. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si comporterà il cavaliere in questa nuova stagione. I fedeli telespettatori del programma non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di saperne di più.