Uomini e Donne, Carlotta Savorelli operata per un melanoma: l’annuncio

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricorderanno sicuramente Carlotta Savorelli. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex dama del programma di Maria De Filippi è finita al centro della cronaca rosa per un annuncio fatto che non è passato inosservato. Stando alle sue parole, Carlotta ha infatti subìto un’operazione chirurgica a causa di un melanoma.

Sulla sua pagina social Carlotta Savorelli ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. L’ex dama di Uomini e Donne, nonché vocalist e presentatrice, ha rivelato di aver subìto un intervento di asportazione di un brutto neo che si è evoluto in qualcosa di più grave.

Queste sono state le parole scritta dall’ex dama sulla sua pagina social:

Era un brutto neo. Sono andata a controllarlo e una volta a casa ho ricevuto la chiamata che nessuno vorrebbe ricevere (se non ci fosse stato nulla di grave mi avrebbero semplicemente mandato il referto per posta): mi hanno detto di tornare in ambulatorio.