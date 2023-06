Uomini e Donne, Carola Carpanelli rivela il motivo per cui è finita con Federico Nicotera: le sue parole

Da giorni ormai si vociferava una presunta crisi tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Sono stati molti coloro i quali hanno insinuato che la coppia non stesse vivendo un bel periodo e che avesse preso la decisione di mettere fine alla relazione. Dopo i numerosi rumors circolanti, qualche giorno fa Federico Nicotera, tramite la sua pagina Instagram, ha confermato la fine della storia d’amore con Carola Carpanelli.

Queste sono state le parole con cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha reso pubblica la notizia:

Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato né tanto meno creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi di fare un po’ di chiarezza.