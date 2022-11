Uomini e Donne, chi è la nuova tronista? Sul web spunta un nome

Senza alcuna ombra di dubbio Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. A seguito dell’abbandono del trono da parte di Federica Aversano, sul web spunta un nome su chi potrebbe essere la nuova tronista. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata il giorno 4 novembre 2022, Federica Aversano ha deciso di abbandonare il trono. Stando a quanto sostiene l’ex concorrente non sarebbe stata in grado di coinciliare la sua vita da mamma con quella da tronista nel programma condotto da Maria De Filippi. Inoltre, non avendo trovarto l’amore nell’arco di due mesi la ragazza ha preferito tornare a casa dal suo bambino Luciano.

Adesso in molti sono i telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi che si chiedono chi sarà la prossima tronista. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, a salire sul trono di Uomini e Donne potrebbe essere Monica Cudia.

La diretta interessata è l’ex corteggiatrice di Federico Dainese. Quest’ultima dovrebbe dovrebbe rimpiazzare il posto di Federica Aversano la quale ha deciso di ritirarsi. Sebbena Monica Cudia era rimasta circa per un mese nello studio di Uomini e Donne non ci è voluto molto per attirare l’attenzione del pubblico italiano.

Attualmente non siamo a conoscenza della veridicità di tale notizia. Infatti ancora non è giunta nessuna smentita o conferma ne dalla diretta interessata ne dalla produzione. In ogni modo, nello scorso settimane sono giunti diversi appelli alla conduttrice con lo scopo di promuoverla come nuova tronista. La redazione del programma acconsetirà tale richiesta? Non ci resta che scoprirlo!