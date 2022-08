Uomini e Donne, Federica Aversano sarà la nuova tronista: conosciamola meglio

L’estate è quasi finita e la sua partenza lascerà spazio al ritorno dei principali programmi televisivi. Tra i tanti, i fan più fedeli delle trasmissioni del piccolo schermo aspettano con ansia il ritorno di Uomini e Donne. Riguardo il programma, sono già trapelate alcune indiscrezioni come i nomi delle due troniste. Quest’anno a ricoprire questo ruolo ci sarà Federica Aversano.

Già conosciuta per la sua partecipazione al programma nella scorsa stagione, in quanto corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica Aversano sarà una delle due troniste ufficiali della nuova edizione di Uomini e Donne. Ma chi è e cosa fa la ragazza nella vita? Conosciamola meglio e scopriamo insieme qualche dettaglio riguardo la sua vita privata.

Classe 1993, Federica Aversano è originaria di Santa Maria Capua Vetere, un comune in provincia di Caserta. I fan più fedeli di Uomini e Donne sapranno già che la ragazza è mamma di un bambino di due anni e mezzo. Federica lavora come insegnante e da due anni è single.

Ieri è stata registrata la prima puntata del programma di Maria De Filippi, dove Federica ha fatto il suo primo ingresso da tronista. Nel video di presentazione afferma:

Dicono che sono antipatica, ma solo perché il giudizio degli altri non mi interessa. Se mi incazzo divento una iena, ma basta poco per essermi amica così come per essermi nemica. Di base sono buona, che non vuol dire essere fessa. Se sento lealtà do tutta me stessa.