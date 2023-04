Uomini e Donne, Chiara Nobis sfotte Luca Daffrè sui social: le sue parole

Tutti i fedeli telespettatori di Uomini e Donne hanno sicuramente avuto modo di notare che il trono di Luca Daffrè è piuttosto movimentato. Nella puntata del programma di Maria De Filippi andata in onda giovedì 20 aprile, il tronista ha deciso di eliminare Chiara Nobis, decisione presa a causa di alcune incompatibilità.

Luca Daffrè ha deciso di eliminare dal suo trono Chiara Nobis. Dopo che la puntata è andata in onda, la ragazza si è resa protagonista del gossip per una frecciatina lanciata al tronista di Uomini e Donne che non è di certo passata inosservata. Scopriamo insieme cosa ha fatto l’ex corteggiatrice.

Dopo l’accesa discussione che Luca Daffrè e Chiara Nobis hanno avuto in esterna, la corteggiatrice ha deciso di lasciare per sempre il programma di Maria De Filippi. Tutti, però, non hanno potuto fare a meno di notare la frecciatina che l’ex corteggiatrice ha deciso di lanciare all’ex tronista.

Chiara Nobis ha infatti lasciato una serie di commenti sotto alcuni scatti che sono stati pubblicati proprio sul suo profilo Instagram. Stando a quanto condiviso, pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è affatto risparmiata e, tra le tante parole utilizzate, non è passata inosservata quella di business.

Al momento Luca Daffrè non ha commentato il gesto di cui si è resa protagonista Chiara Nobis. Non ci resta che attendere le prossime registrazioni del programma per scoprire se il diretto interessato si esporrà in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Luca Daffré, tra le corteggiatrici c’è l’ex fidanzata di un volto famoso: di chi si tratta

Tra le corteggiatrici dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è apparso un volto noto al mondo dello spettacolo. Si tratta dell’ex fidanzata di Manuel Galiano, scelta di Giulia Cavaglià, con la quale ha avuto una relazione. La ragazza in questione che attualmente sta corteggiando Luca si chiama Lisa Ragno ed è una famosa Tiktoker.