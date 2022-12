Uomini e Donne, Chiara Rabbi frequenta un ex cantante di Amici: ecco chi è

Stando al settimanale 'Chi', l'ex corteggiatrice starebbe frequentando un ex cantante di Amici di Maria De Filippi

In queste ultime ore il settimanale ‘Chi’ ha lanciato un vero e proprio scoop riguardo uno dei nuovi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip, Davide Donadei. Stando infatti a quanto pubblicato dal settimanale ‘Chi’, l’ex fidanzata del nuovo Vippone di Alfonso Signorini, Chiara Rabbi, starebbe frequentando un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Mentre Davide Donadei sta vivendo la sua esperienza da Vippone nella casa più spiata d’Italia, l’ex fidanzata Chiara Rabbi avrebbe trovato un nuovo amore. Il settimanale ‘Chi’, infatti, ha paparazzato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al fianco di un ex cantante della scuola di Amici.

Ma chi è il nuovo presunto fidanzato di Chiara Rabbi? Stando a quanto pubblicato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, si tratterebbe di Deddy. Questo è quanto rivelato dal noto settimanale:

Mentre il nuovo arrivato al GF Vip Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, nella casa di Cinecittà parla della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, lei fuori non ricambia e frequenta l’ex cantante di Amici Deddy.

Oltre a ciò, ‘Chi’ ha rivelato che i due sono stati avvistati insieme lo scorso weekend a Milano. Queste le parole del noto giornale:

I due nel weekend sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano.

In seguito al gossip in circolazione, Alfonso Signorini rivelerà la notizia a Davide Donadei? Come prenderà l’ex tronista di Uomini e Donne queste voci? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime puntate del reality.

Nel frattempo, in questi giorni sta circolando la notizia secondo cui la fine della storia d’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi sia terminata in seguito alla possibile partecipazione dell’ex tronista nella casa più spiata d’Italia. Questo è quanto rivelato da Deianira Marzano: