Uomini e Donne, Chiara Rabbi in ospedale: “Infezione assurda”

Sono questi giorni a dir poco difficili per Chiara Rabbi, ex protagonista di Uomini e Donne. Tramite la sua pagina Instagram l’ex corteggiatrice ha rivelato ai suoi followers di essere stata ricoverata in ospedale per via di alcuni problemi di salute. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Chiara Rabbi ricoverata in ospedale. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto allarmare non poco i suoi fan a causa della notizia del ricovero in ospedale. L’ex fidanzata di Davide Donadei ha scoperto di avere un’infezione alle vie respiratorie che l’ha costretta al ricovero. L’influencer ha deciso di condividere il drammatico momento con i suoi followers, queste sono state le sue parole:

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato di essere partita qualche giorni insieme a suo padre e suo fratello e all’improvviso ha iniziato a sentirsi male. Nel dettaglio, Chiara aveva gli occhi gonfi e la sua temperatura corporea ha raggiunto i 40 gradi. Da qui la decisione di andare in ospedale; queste sono state le sue parole:

Arriviamo in ospedale, tremavo con 40 di febbre, il tampone era negativo. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, poi il prelievo da cui è risultato tutto sballato, un’infezione assurda. Ho fatto i raggi ai polmoni.

In seguito l’ex fidanzata di Davide Donadei ha rivelato ai followers di essere stata dimessa e di dover seguire da casa una cura.

Queste sono state le parole dell’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi: