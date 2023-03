Uomini e Donne, Desdemona Balzano lascia il trono: ecco cosa è successo

Dopo la morte di Maurizio Costanzo Maria De Filippi è tornata a lavoro con le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni pare che una dama del parterre femminile del trono over sia stata costretta ad abbandonare la trasmissione a causa di alcune segnalazioni. Stiamo parlando di Desdemona Balzano.

Desdemona Bolzano ha abbandonato Uomini e Donne. Questa è la notizia che trapela dalle pagine social che si occupano delle anticipazioni del programma di Maria De Filippi. Al momento non si sa ancora cosa sia successo ma, stando a quanto rivelato, pare che le continue segnalazioni su Desdemona abbiano costretto la dama ad abbandonare la trasmissione.

Come già anticipato, pare che la causa che ha portato la dama del parterre femminile di Uomini e Donne ad abbandonare la trasmissione siano state le continue segnalazioni su di lei. Stando a quanto rivelato, pare che alcune di esse siano state accompagnate anche da alcune prove che avrebbero dato del filo da torcere alla dama.

Non si sa ancora se, in seguito a quanto successo, Desdemona Balzano abbia abbandonato il parterre femminile per una sua scelta o se sollecitata dagli autori oppure dalla stessa Maria De Filippi. Non sarebbe la prima volta che la padrona di casa decide di invitare alcuni protagonisti del programma ad abbandonare la trasmissione.

Uomini e Donne, il percorso di Desdemona Bolzano all’interno del programma di Maria De Filippi

Nel programma di Maria De Filippi Desdemona Balzano ha avviato una serie di conoscenze che non sono andate a buon fine. La dama è infatti uscita con Ivan, con Claudio ed anche con Armando Incarnato.

In particolar modo Armando Incarnato, nonostante abbia mostrato il suo interesse nei confronti di Desdemona, ha rifiutato di conoscerla in quanto ha affermato che tra di loro non avrebbe potuto mai funzionare.