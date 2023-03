Uomini e Donne, Desdemona Balzano passa alle vie legali dopo aver lasciato il programma: le sue parole

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio Maria De Filippi, dopo le varie segnalazioni su Desdemona Balzano, ha invitato la dama a lasciare per sempre la trasmissione. Nel corso delle ultime l’ex dama di Uomini e Donne, in seguito a quanto successo, ha confessato di aver deciso di passare a vie legali. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Desdemona Balzano non ci sta e decide di passare alle vie legali contro tre protagonisti di Uomini e Donne. In seguito a quanto successo l’ex dama si è lasciata andare ad un lungo sfogo scritto sulla sua pagina Instagram dove ha rivelato alcuni retroscena che non ha fatto presente in trasmissione.

Nel dettaglio, Desdemona ha rivelato di aver scoperto che alcune sue conversazioni, intrattenute con un ex protagonista del programma, sono state registrate. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho scoperto che alcune mie conversazioni private, intrattenute con un ex partecipante, erano state a mia insaputa registrate, ma anche che le stesse erano state inviate a terzi al sol scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione.

Successivamente Desdemona si è soffermata sul fatto che le varie segnalazioni che hanno causato la sua eliminazione dal programma sono state mandate in onda senza il suo consenso. A riguardo, l’ex dama di Uomini e Donne ha scritto:

Le conversazioni sono state diffuse in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano.

Uomini e Donne, Desdemona Balzano ha querelato tre protagonisti del programma: ecco chi

Ma non è finita qui. Durante il lungo sfogo a cui Desdemona si è lasciata andare sulla sua pagina Instagram, non sono passati inosservati dei passaggi in cui l’ex dama ha annunciato di aver agito per vie legali contro tre protagonisti del programma. I diretti interessati sono Gianni Sperti, Schiavone Alessandro e Armando Incarnato. Queste sono state le sue parole: