Uomini e Donne, Gianni Sperti rompe il silenzio dopo la morte di Maurizio Costanzo: le sue parole

La morte di Maurizio Costanzo ha rappresentato un colpo al cuore per tutti. Sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che in questi giorni si sono stretti al dolore della famiglia del conduttore e giornalista e a quello vissuto da Maria De Filippi. In queste ore Gianni Sperti ha rotto il silenzio ed ha rilasciato una dichiarazione che ha sorpreso tutti.

Mediaset ha deciso di sospendere per qualche giorni i programmi condotti da Maria De Filippi in seguito alla scomparsa del grande Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio. Ieri è stato infatti condiviso un comunicato in cui si annuncia che Uomini e Donne tornerà in onda la prossima settimana, precisamente il prossimo 6 marzo.

Uomini e Donne, Gianni Sperti dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo: “Lo show deve andare avanti”

Nel corso delle ultime ore il nome di Gianni Sperti è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’opinionista di Uomini e Donne ha infatti condiviso sui social delle parole che hanno sorpreso tutti. Questo è quanto scritto dall’ex ballerino:

The show must go on… Come avrebbe voluto Maurizio.

In questi giorni, inoltre, Gianni Sperti ha commentato la notizia della scomparsa del gigante della tv con queste parole:

Sentiremo tutti la tua mancanza, la mancanza di un uomo forte e comunicativo che ha segnato la storia della televisione italiana […] Hai chiuso il sipario, ma per noi resterà sempre aperto.

Anche Tina Cipollari ha voluto rivolgere un pensiero al marito di Maria De Filippi, definendolo ‘un maestro’. Nel corso delle ultime ore anche l’autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Queste sono state le sue parole a riguardo: