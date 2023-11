Uomini e Donne, Elena Di Brino tuona di nuovo contro il programma: “Nel programma ci sono figli e figliastri”

In questi giorni Elena Di Brino ha rilasciato un’intervista al portale ‘Tag24’. Qui l’ex dama di Uomini e Donne ha parlato della sua decisione di abbandonare il programma, oltre che esporre il proprio pensiero sul percorso iniziato da Ida Platano sul trono. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In merito alla scelta di lasciare il parterre femminile di Uomini e Donne, Elena Di Brino ha rivelato che:

Me ne sono andata in primis perché quella era un’esperienza totalizzante e per chi lavora come me e fa un lavoro come quello che faccio io ovviamente la focalizzazione ci vuole… Il mio ruolo è prevalentemente commerciale, oltre che direttivo, per cui hai budget, hai obiettivi da raggiungere, partecipando in quel modo, così totalizzante, a quell’esperienza io sostanzialmente non riuscivo a focalizzarmi più bene sul mio lavoro.