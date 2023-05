Uomini e Donne, emersa una segnalazione su Nicole Santinelli, c’entra Andrea Foriglio: cosa sta succedendo

Nicole Santinelli è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questi giorni. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Poco fa è emersa una clamorosa segnalazione proprio su di lei e sull’ex corteggiatore Andrea Foriglio.

Nelle ultime ore Nicole Santinelli ha rotto il silenzio in merito alla fine della storia d’amore con Carlo Mancini. L’ex tronista ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare i motivi che l’hanno portata a prendere la decisione di lasciare l’ex corteggiatore a poche settimane dalla scelta.

Oltre a ciò, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato anche di Andrea Foriglio, rivelando se c’è la possibilità che i due possano iniziare a frequentarsi. A riguardo, queste sono state le sue parole:

A proposito di futuro, in tanti mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non posso negarlo.

A distanza di qualche ora dallo sfogo social di Nicole Santinelli, è emersa una clamorosa rivelazione sull’ex tronista e su Andrea Foriglio. Stando a quanto sta circolando sul web, pare che Nicole e Andrea si siano visti e sentiti. A rendere pubblica la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che in una Instagram Story ha scritto:

Fonti dicono che pare che Nicole e Andrea non si siano solo sentiti ma anche visti. Perché lei non dice le cose come stanno se così fosse? Povero Carletto e povero Andrea visto che pare ci sia un terzo interesse.

Al momento si tratta solo di un rumor che non è stato ancora confermato né smentito. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Nicole Santinelli romperà il silenzio in merito a questo gossip tanto chiacchierato.