Uomini e Donne, ex corteggiatrice lavora nella redazione: ecco di chi si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Nel corso della puntata andata in onda il giorno 10 gennaio 2023, i telespettatori italiani non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di un ex corteggiatrice dietro le quinte. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

A seguito della pausa per le feste natalizie, Uomini e Donne è tornato a far compagnia a tutti i suoi telespettatori con il solito appuntamento pomeridiano. Chi segue il format condotto da Maria De Filippi sa bene che spesso emergono discussioni e litigi tra i vari concorrenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La prima lite del 2023 ha visto come protagonisti Alessandro e Paola. La coppia si è concessa un uscita insieme a seguito della quale hanno pernottato nello stesso albergo. Tuttavia, nello studio Mediaset, entrambi si sono ritrovati a discutere sulle diverse versioni dei fatti dando luce ad un’acceso scontro per il quale è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi e della redazione.

Nel corso della puntata, un collaboratrice della redazione ha preso in mano il microfono con l’intento di spiegare le dinamiche esterne in riferimento alla scelta degli hotel e all’organizzazione. La persona in questione è apparsa dinanzi alle telecamere con il volto coperto da ben due mascherine. Tuttavia, il pubblico italiano non ha potuto fare a meno di riconoscerla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum)

Laura Frenna a Uomini e Donne: da corteggiatrice a collaboratrice

Stiamo parlando di Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante. Qualche anno fa, la diretta interessata aveva sceso le scale per il dj veronese diventano la rivale di Giulia De Lellis. A seguito del suo percorso da corteggiatrice, Laura è entrata a far parte dello staff di Uomini e Donne lavorando dietro le quinte.