Uomini e Donne, ex tronista torna nel programma dopo 15 anni: di chi si tratta

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati e più longevi del piccolo schermo italiano. Sono molte le indiscrezioni che quotidianamente vengono pubblicate sul programma. In queste ultime ore si sta parlando molto del ritorno di un’ex dama molto conosciuta. Scopriamo insieme di chi si tratta.

A lanciare il gossip in questione è Lorenzo Pugnaloni il quale ha parlato del ritorno nel programma di Maria De Filippi di Antonella Perini. Per chi non la ricordasse, Antonella è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne nell’edizione del 2006/ 2007. Stando a quanto dichiarato da Lorenzo Pugnaloni, la donna avrebbe fatto nuovamente il suo ingresso nello studio nei giorni scorsi.

Uomini e Donne, Antonella Perini torna nel programma dopo 15 anni: ecco tutte le anticipazioni

Come già anticipato, pare che Antonella sia entrata nuovamente a far parte del cast del programma nei giorni scorsi. Stando alle anticipazioni, pare che nel cuore della donna avrebbe fatto centro il cavaliere Armando Incarnato.

Nonostante i due abbiano ballato a fine puntata, c’è da dire che anche Riccardo Guarnieri ha mostrato un interesse nei confronti della dama. Come prenderà Ida Platano l’interesse che Riccardo ha mostrato nei confronti di Antonella?

Per quanto riguarda invece le altre anticipazioni, pare che Ida non sia molto convinta della sua storia con Alessandro Vicinanza. Pare infatti che la dama sia ancora interessata al suo ex Riccardo Guarnieri, come anche ha pensato la padrona di casa Maria De Filippi.

La conduttrice ha infatti mostrato un video in cui Riccardo e Roberta parlano tra di loro dietro le quinte di Ida. Inutile dire che le parole del cavaliere e della dama hanno mandato Ida su tutte le furie, la quale si è lasciata andare ad una vera e propria scenata di gelosia nei confronti del suo ex compagno.