Uomini e Donne, Fabrizio Cilli parla di Sirius: “Le regole non sono uguali per tutti” Si fa sentire Fabrizio Cilli, ex corteggiatore di Gemma Galgani e in un commento riferito a Sirius dice: "La regole non sono uguale per tutti"

Lo studio di Uomini e Donne è stato ancora una volta colpito da uno scandalo. Una voce dal passato è tornata per dire la sua su Maria De Filippi e Sirius, che, come spesso è accaduto negli ultimi tempi è al centro della polemica.

A parlare è un ex corteggiatore di Gemma Galgani che non riesce proprio ad arrendersi. L’uomo, oltre alla conduttrice e il neo spasimante della dama torinese, si è scagliato anche contro l’opinionista Gianni Sperti. Ma chi è che muove tutte queste accuse? Parliamo di Fabrizio Cilli che, dopo essere stato cacciato dal dating show, ha deciso di dare sfogo alla sua vena critica.

L’ex cavaliere era stato accusato di corteggiare Gemma per averne un ritorno economico e per questo motivo, una volta smascherato, era stato allontanato dal programma in modo ufficiale. Ora però Fabrizio Cilli non riesce proprio a mandare giù quello che sta succedendo nella studio di Uomini e Donne.

Infatti, secondo l’ex cavaliere, Maria De Filippi non sarebbe davvero convinta della sincerità di Nicola Vivarelli, noto con lo pseudonimo di Sirius.

La conduttrice, a detta di Fabrizio Cilli, non starebbe cacciando il neo corteggiatore solo per una questione di ascolti. Per questo l’ex corteggiatore di Gemma Galgani vede una palese disparità di trattamento. Fabrizio Cilli spiega la sua posizione tramite dei brevi, ma molto eloquenti post su Facebook.

I suoi commenti, vengono pubblicati da lui stesso sulle pagine del social network dedicate al dating show. Ecco alcune delle sue parole: “A Uomini e Donne quindi le regole non sarebbero uguali per tutti”, o anche: “Vorrei sapere cosa ne pensa Gianni Sperti e lo staff di Maria De Filippi… Mi avevano cacciato perché fingevo… Allora come stanno le cose? Avevo 42 anni l’anno scorso. Le regole non valgono per tutti mi sembra (…) Maria mi ha deluso”.

Le sue critiche vanno anche ad attaccare la redazione del programma, con frecciatine come: “Manderanno anche il nuovo cavaliere bambini sul treno per registrare le conversazioni?”. Fabrizio Cilli quindi si fa portavoce della giustizia e cerca di evidenziare le pagliacciate e le evidenti disparità di trattamento che si stanno verificando in questa edizione del trono over di Uomini e Donne. D’altra parte non è l’unico che ha dei dubbi su Sirius e questi nuovo corteggiamento.