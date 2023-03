Uomini e Donne, Federica Aversano denunciata dall’ex compagno: il motivo è serio

Nel corso delle ultime ore una notizia riguardante Federica Aversano, ex tronista di Uomini e Donne, sta facendo il giro del web ed ha sconvolto tutti. Stando alle ultime indiscrezioni pare che l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi sia stata denunciata dal suo ex compagno per un motivo molto serio. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Federica Aversano denunciata dal suo ex compagno. In queste ore il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne è finita al centro della cronaca rosa per questa notizia che ha sorpreso tutti. Stando alle indiscrezioni, pare che l’ex compagno di Federica, nonché padre di suo figlio, abbia deciso di sporgere denuncia nei suoi confronti: le accuse sono molto gravi.

Pare infatti che Federica Aversano dovrà rispondere alle accuse di molestie e violenza nei confronti del suo ex fidanzato. Stando a quanto dichiarato dal diretto interessato, pare che l’ex tronista abbia avuto un comportamento inadeguato nei suoi confronti anche quando era protagonista del programma di Maria De Filippi.

Al momento la diretta interessata non si è esposta in merito a questa notizia che circola sul suo conto e che in queste ore sta facendo il giro del web. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamento in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Uomini e Donne, chi è Federica Aversano, ex corteggiatrice ed ex tronista

Classe 1993, Federica Aversano ha avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo italiano in seguito alla sua partecipazione come corteggiatrice prima, e come tronista poi, a Uomini e Donne.

Federica può vantare una laurea in Economia ed oggi lavora come hostess di una famosa compagnia ferroviaria ad alta velocità. Più volte l’ex tronista ha dichiarato di non aver avuto un’infanzia semplice, dal momento che ha perso il padre a soli 8 anni. La sua esperienza sul trono non è stata portata a termine dal momento che nessuno delle persone che erano arrivate nel programma per corteggiarla l’avevano colpita veramente.